Промышленное производство в России сократилось в марте на 1,2%

Промышленное производство в России сократилось в марте на 1,2%
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Власти Польши отложили визит в Смоленск и Катынь
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), пишет РБК.

За январь-март 2020 года снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, последний раз сокращение промпроизводства фиксировалось в мае 2019 года — минус 0,1% в годовом выражении.

Замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков высказал мнение, что снижение объёмов производства будет происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность имеет возможность какое-то время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры пока затрагивают промышленность в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и сферой услуг.

«Поэтому уже сейчас очевидно, что снижение ВВП за первый квартал будет гораздо более значительным, чем промышленных индексов. Кроме того, большая часть ограничений пришлась на вторую половину марта, поэтому первыми действительно показательными месяцами в части влияния текущей ситуации на динамику промышленного производства будут апрель и май», — подчеркнул Рудаков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter