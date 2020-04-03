Промышленное производство в России сократилось в марте на 1,2%

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), пишет РБК.



За январь-март 2020 года снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, последний раз сокращение промпроизводства фиксировалось в мае 2019 года — минус 0,1% в годовом выражении.

Замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков высказал мнение, что снижение объёмов производства будет происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность имеет возможность какое-то время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры пока затрагивают промышленность в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и сферой услуг.

«Поэтому уже сейчас очевидно, что снижение ВВП за первый квартал будет гораздо более значительным, чем промышленных индексов. Кроме того, большая часть ограничений пришлась на вторую половину марта, поэтому первыми действительно показательными месяцами в части влияния текущей ситуации на динамику промышленного производства будут апрель и май», — подчеркнул Рудаков.