Аэропорт «Храброво» продолжит работать по изменённому графику до мая

Из-за введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, аэропорт «Храброво» продолжит работать по изменённому графику до 30 апреля. Доступ в здание аэровокзала открыт для пассажиров с 7:00 до 21:00.
«Регистрация на первые утренние рейсы начинается с семи часов. В отдельные дни возможно более позднее начало выполнения рейсов», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Храброво».Актуальная информация представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта. Получить информацию также можно в справочной службе по телефону +7(4012) 300-300. По поводу отменённых полётов пассажирам следует обращаться в представительства авиакомпаний.
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