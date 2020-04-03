1,5-2% ВВП: Центробанк оценил возможные потери экономики РФ из-за месяца карантина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году. При этом, согласно базовому сценарию ЦБ, негативные эффекты будут сконцентрированы во II квартале, пишет «Интерфакс».

«В России, как вчера заявил президент, период нерабочих дней, начавшийся в этот понедельник, продлится до 30 апреля. Во многих регионах вводятся дополнительно ограничения на экономическую деятельность. Эти меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, к сожаленью, неизбежно негативно скажутся на экономике. Сегодня уже вышел PMI по услугам — он уже отражает серьезное влияние ограничительных мер, мы видим ухудшение ситуации, но услуги относятся именно к наиболее пострадавшим секторам экономики», — пояснила Набиуллина.

«Мы будем тщательно изучать всю имеющуюся информацию при подготовке прогноза к следующему заседанию по ставке. Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП. Но совокупный эффект будет зависеть от того — насколько длительными будут ограничительные меры», — уточнила она.

«Исходя из природы причин падения экономической активности, базовым сценарием для нас является то, что негативные эффекты, скорее всего, будут сконцентрированы внутри II квартала текущего года. Во второй половине года по мере смягчения ограничительных мер в России и в мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционированию», — добавила глава ЦБ.

По ее словам, новый прогноз будет к следующему заседанию по ставке, которое намечено на 24 апреля, «сегодня озвучивать какие-то количественные оценки считаю преждевременным в силу их предварительности и скорости происходящих изменений».