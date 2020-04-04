Центробанк не позволил перенести выплаты по кредитам на май

Центробанк не позволил перенести выплаты по кредитам на май
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Центробанк не разрешил заёмщика отложить выплаты по кредитам до окончания нерабочих дней в России. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — указано в сообщении.

Также кредиторы должны учитывать, есть ли у должников возможность выплачивать кредиты дистанционно или посетить офис банка при необходимости. Кредитным организациям Банк России рекомендует продолжать работу с минимальным необходимым количеством сотрудников и всеми мерами предосторожности в условиях эпидемии коронавируса.

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