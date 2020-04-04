Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, застрявшим за границей

Правительство РФ выделило из резервного фонда 0,5 млрд рублей на оказание помощи россиянам, застрявшим за границей в условиях пандемии коронавируса. Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина в субботу, 4 апреля.



«Выделить МИДу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию», — сказано в тексте документа. МИД РФ должен проконтролировать использование средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.