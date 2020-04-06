Минфин: «тучные времена» в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли, и наступает новый период. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов, пишет «Коммерсантъ».



По мнению чиновника, Россия к такому новому периоду готова. «Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы. Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — сказал Силуанов.

По мнению министра финансов, пандемия вируса COVID-19 повлияла не только на российскую нефтяную отрасль, но и на остальные. Антон Силуанов добавил, что для преодоления кризиса Банком России накоплен необходимых запас золотовалютных резервов, а правительство готово реагировать на экономические изменения.

На фоне распространения в мире коронавируса и после распада сделки ОПЕК+ цена на нефть в начале марта упала до двадцатилетних минимумов, курс рубля ослабел. Кроме того, для борьбы с распространением вируса в России весь апрель объявлен в стране нерабочим. По оценкам ЦБ, это будет стоить России 1,5-2% ВВП.