АТОР предложила заморозить выплаты туристам за аннулированные поездки до 2022 года

АТОР предложила заморозить выплаты туристам за аннулированные поездки до 2022 года
Алексей Милованов / Новый Калининград
Продолжение: Мишустин утвердил список наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) разработала комплекс мер для поддержки туриндустрии на фоне пандемии коронавируса. В числе предложений АТОР — заморозка до 2022 года выплат туристам за аннулированные туры. Свои идеи ассоциация изложила в письме премьер-министру Михаилу Мишустиу и замглавы Миэкономики Сергею Галкину, пишет «Коммерсантъ».

По прогнозу ассоциации, убытки российских туроператоров могут вырасти до сотен миллиардов рублей. АТОР предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимают в странах Европы. В частности, право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные туры получили туроператоры и авиакомпании в Германии.

"Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведёт к вынужденной остановке деятельности и как следствие — неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура«,— заявили в АТОР.

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат. Этот документ будет подтверждать сохранение заплаченных туристом денег у туроператора «и возможность их использования в определённый период времени».

Ранее российские туркомпании получили возможность не платить обязательные взносы в ассоциацию «Турпомощь», которая оказывает экстренную помощь застрявшим за рубежом россиянам по причине банкротства туроператора. Как отмечает издание, из-за коронавируса российская туристическая отрасль оказалась на грани коллапса. По предварительным оценкам, её потери могут достигать миллиарда рублей.

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