Мишустин утвердил список наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.
Как пишет Газета.ru, в список включены девять сфер деятельности: авиа- , автоперевозки и аэропортовая деятельность; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; сфера туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций допобразования и негосударственных образовательных учреждений; организация конференций и выставок; сфера бытовых услуг.Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса до 30 апреля. Как отмечает «Коммерсантъ», по оценкам Центробанка, это будет России 1,5–2% ВВП.
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