УМВД: некоторые пытались проехать в приморские города на рыбалку и в гости

В выходные некоторые жители региона пытались проехать в приморские города на рыбалку и в гости, несмотря на ограничения в условиях режима самоизоляции. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



«Несмотря на то, что многие люди предоставили паспорта с пропиской либо документы собственности, всё же один мужчина прорывался заняться электрикой в магазине, другие ехали на рыбалку и в гости, а ещё один водитель двигался к морю с большими мешками картофеля, которые собирался предлагать по подъездам людям» — прокомментировала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Она отметила, что променады в приморских городах были пустыми. Полицейские контролировали, чтобы жители региона соблюдали временные ограничения. «Если выяснялось, что причина поездки это — прогулка у моря, то стражи порядка проводили профилактическую беседу, рекомендовали вернуться домой и строго соблюдать требования постановления регионального правительства. Жители региона с пониманием отнеслись к запрету. Большинство, кто в эти дни проезжал через посты в такие города, как Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, возвращались домой с работы, либо навещали пожилых родственников», — добавили в полиции.

В минувшие выходные из-за ограничений, действующих в регионе в связи с распространением коронавируса, власти ограничили въезд в приморские города. Автомобилистов пропускали в муниципалитеты по прописке либо при подтверждении права собственности на жильё. Электрички ходили «в усечённом формате».