Определен максимальный размер кредита, попадающий под условия кредитных каникул

Определен максимальный размер кредита, попадающий под условия кредитных каникул
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Власти России определились с максимальным размером кредита физлиц и ИП, который может подпадать под условия кредитных каникул, предоставляемых заемщикам, чьи доходы сократились на 30%. Соответствующее постановление от 3 апреля размещено на сайте правительства в понедельник, пишет «Интерфакс».

Документ дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 г., на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Также данные меры предусмотрены и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум.

Согласно постановлению правительства, каникулы предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого займа не превышает:

— по ипотечным кредитам — 1,5 млн рублей;

— по автокредитам — 600 тыс. рублей;

— по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей;

— по потребительским кредитам для физлиц — 250 тыс. рублей;

— по кредитным картам для физлиц — 100 тыс. рублей.

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