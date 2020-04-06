Уточнен список банков, которые с 8 апреля начнут выдачу беспроцентных кредитов СМП

Уточнен список банков, которые с 8 апреля начнут выдачу беспроцентных кредитов СМП
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 8 апреля несколько кредитных организаций начнут давать деньги малому и среднему бизнесу для кредитования зарплатных фондов. Средства сможет получить бизнес из числа отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса COVID-19, пишет «Коммерсант».

Как уточнили в Минэкономики. ЦБ выделит на эти цели 150 млрд руб. В списке банков первой очереди на получение средств ЦБ: Сбербанк; ВТБ; МСП-банк; Промсвязьбанк; Газпромбанк; Альфа-банк; «Открытие».

«Начиная со среды, 8 апреля, эти банки начнут выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости»,— говорится в сообщении Минэкономики. При этом уточняется, что Сбербанк и ВТБ уже начали выдавать деньги малому бизнесу под 0%.

Максимальная величина кредитов будет определяться по численности работников и по минимальному размеру оплаты труда в расчете на шесть месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд руб. Охват — 1,5 млн сотрудников. 75% гарантийного покрытия возьмет государство через ВЭБ.

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