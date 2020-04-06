Запланированный в апреле салют в честь годовщины штурма Кенигсберга отменен

Запланированный в апреле салют в честь годовщины штурма Кенигсберга отменен
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда решила не устраивать 9 апреля в центре города салют в честь 75-й годовщины штурма Кенигсберга. Об этом в понедельник, 6 апреля, «Новому Калининграда» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

К настоящему моменту власти уже заключили контракт стоимостью 1 млн руб. с ООО «Центр фейерверков «Хан». Как уточнили в мэрии, если позволит эпидемиологическая обстановка, договор будет исполнен 9 мая этого года года.

В начале апреля президент страны Владимир Путин заявил, что все дни до 30 апреля в России из-за распространения коронавируса будут «нерабочими». При этом он решил наделить глав субъектов Федерации дополнительными полномочиями в том, насколько жестким будет карантин (режим самоизоляции) на подведомственных им территориях.

В Калининградской области режим самоизоляции продлен до 12 апреля.

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