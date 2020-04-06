Ритейл: сроки доставки нескоропорта из «большой» России выросли на 2-3 дня

Ритейл: сроки доставки нескоропорта из «большой» России выросли на 2-3 дня
Виталий Невар / Новый Калининград
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На протяжении минувшей недели фиксировались значительные задержки с поставкой товаров, не относящихся к категории соропортящихся, с территории «большой» России в Калининградскую области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил замглавы торговой сети «Спар» Алексей Елаев.

«Мы видим взаимопонимания на таможне, но из-за Литвы и Белоруссии, гигантских очередей не по скоропорту плюс два-три дня к сроку доставки из Москвы. Это несомненно скажется на стоимости логистики», — отметил Елаев.

По его словам, по скоропортящимся товарам ситуация значительно лучше и они доставляются в область без значительной задержки на границах.


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