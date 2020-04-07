«Альфа-банк»: малый бизнес за счет льготных кредитов сможет выплатить только МРОТ

Условия кредитования малого бизнес в рамках льготной программы, на которую российские власти выделили 150 млрд руб. предполагает выплаты одному сотруднику зарплаты за счет кредита в сумме не более одного минимального размера оплаты труда (с 1 января 2020 года 12,1 тыс. руб). Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев.



«В одни руки мы можем давать сумму, которая соответствует параметрам МРОТ, это же деньги, выделенные целевым образом. Не на какие-то иные цели, а на зарплату в период, когда эти компании работать не будут», — сказал Сысуев.

Также Сысуев отметил, что власти берут на себя не весь риск по данным кредитам, а 75%. Остальное берет на себя банк, поэтому он будет внимательно изучать заявки на получение кредитов на выплату зарплат.