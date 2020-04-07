Сейм Польши одобрил голосование по почте на президентских выборах

Польский сейм большинством голосов принял законопроект о голосовании по почте на президентских выборах, запланированных на 10 мая. Об этом сообщает «Польское радио».



Документом также предусмотрено, что в условиях эпидемии спикер сейма сможет распорядиться об изменении изначальной даты голосования во временных рамках, предусмотренных Конституцией. Предполагается, что выборы могут быть перенесены на 17 мая.

«Голосование будет проходить с 6:00 до 20:00. В это время избиратели должны положить конверт со своими избирательными бюллетенями в специальный почтовый ящик по месту, где они внесены в список избирателей. Они смогут сделать это лично или с помощью другого человека», — говорится в публикации. Законом также предусмотрено наказание в виде трёх лет лишения свободы за кражу или подделку избирательного бюллетеня.

Как пишут «Ведомости», депутаты оппозиционных партий считают, что в таких условиях невозможно провести демократические выборы, поскольку они не смогут вести полноценную предвыборную кампанию. Партия «Гражданская платформа» настаивает на введении режима чрезвычайного положения — это бы автоматически означало и перенос выборов. Против заочных выборов выступают и избиратели: по опросам социологической службы United Surveys, эту инициативу не одобряет больше половины (57%) поляков.