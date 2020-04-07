Российский бизнес попросил у Мишустина субсидии на выплату зарплат

Российский бизнес попросил у Мишустина субсидии на выплату зарплат
Виталий Невар / Новый Калининград
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Четверка крупнейших российских бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направили премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение о необходимости срочных дополнительных мер государственной поддержки. Об этом сообщает РБК.

Практически во всех регионах страны происходит «шоковая остановка спроса», предприятия сокращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, платить налоги и совершать платежи по кредитам, говорится в письме. «При этом главной задачей экономики России на сегодняшний момент является сохранение рабочих мест, что позволит как избежать социальной напряженности, так и выйти в последующем из пандемии, сохранив конкурентноспособность предприятий», — следует из обращения.

Бизнес предлагает признать пострадавшими предприятия всех отраслей экономики, ввести субсидии на выплату зарплат (2/3 среднемесячной зарплаты на весь срок нерабочих дней), пособия для ИП (не ниже МРОТ, в 2020 году в целом по России — 12 130 руб.) и налог для самозанятых в 1%.

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