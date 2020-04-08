Водоснабжающие организации прогнозируют трёхкратное снижение собираемости платежей

Водоснабжающие организации прогнозируют трёхкратное снижение собираемости платежей
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области выявили ещё один случай заражения коронавирусом
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Организации, которые занимаются водоснабжением и водоотведением считают, что из-за пандемии коронавируса собираемость платежей в России сократится с 95% до 25-30%. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину от «Российских коммунальных систем», Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения и УК «Росводоканал»

«В силу уже сложившихся объективных обстоятельств (введение ограничения передвижения и оплаты наличными денежными средствами, снижение платежеспособности потребителей, снижение водопотребления промышленными предприятиями в силу приостановления деятельности, иные факторы экономического и правового характера) организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95-96% до 25-30%», — говорится в письме.

Также организации уверены, что мораторий на взимание пеней за просрочку платежей также повлияет рост задолженности. В письме предлагается распространить мораторий только на граждан, которые получают субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, компании водоснабжения настаивают, что бюджетные организации должны своевременно и в полной мере оплачивать платежи за коммунальные ресурсы, а также погасить долги за прошлые годы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter