Водоснабжающие организации прогнозируют трёхкратное снижение собираемости платежей

Организации, которые занимаются водоснабжением и водоотведением считают, что из-за пандемии коронавируса собираемость платежей в России сократится с 95% до 25-30%. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину от «Российских коммунальных систем», Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения и УК «Росводоканал»



«В силу уже сложившихся объективных обстоятельств (введение ограничения передвижения и оплаты наличными денежными средствами, снижение платежеспособности потребителей, снижение водопотребления промышленными предприятиями в силу приостановления деятельности, иные факторы экономического и правового характера) организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95-96% до 25-30%», — говорится в письме.

Также организации уверены, что мораторий на взимание пеней за просрочку платежей также повлияет рост задолженности. В письме предлагается распространить мораторий только на граждан, которые получают субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, компании водоснабжения настаивают, что бюджетные организации должны своевременно и в полной мере оплачивать платежи за коммунальные ресурсы, а также погасить долги за прошлые годы.