В Калининградской области выявили ещё один случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области подтвердился ещё один случай заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 49 заболевших.
По данным опершатаба Москвы, всего за сутки в России подтвердилось 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано пять летальных исходов. При этом 86 человек выздоровели.
Распределение новых случаев по регионам:
Москва — 660
Московская область — 95
Санкт-Петербург — 34
Ленинградская область — 32
Республика Марий Эл — 27
Мурманская область — 25
Краснодарский край — 24
Нижегородская область — 24
Липецкая область — 18
Республика Коми — 18
Республика Ингушетия — 18
Рязанская область — 15
Ямало-Ненецкий АО — 11
Воронежская область — 10
Кабардино-Балкарская Республика — 10
Чувашская Республика — 9
Оренбургская область — 8
Хабаровский край — 8
Республика Мордовия — 7
Республика Бурятия — 7
Красноярский край — 7
Приморский край — 7
Курская область — 6
Тамбовская область — 6
Республика Северная Осетия — 6
Алтайский край — 6
Тульская область — 5
Чеченская Республика — 5
Свердловская область — 5
Сахалинская область — 5
Белгородская область — 4
Смоленская область — 4
Тверская область — 4
Вологодская область — 4
Республика Калмыкия — 4
Ростовская область — 4
Республика Башкортостан — 4
Ханты-Мансийский АО — 3
Забайкальский край — 3
Еврейская АО — 3
Владимирская область — 2
Карачаево-Черкесская Республика — 2
Кемеровская область — 2
Новосибирская область — 2
Брянская область — 1
Калининградская область — 1
Республика Дагестан — 1
Пензенская область — 1
Самарская область — 1
Саратовская область — 1
Курганская область — 1
Республика Хакасия — 1
Омская область — 1
Томская область — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Республика Крым — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 пациентов.
Накануне в Калининградской области подтвердилось 29 случаев заражения коронавирусом. Из 49 заболевших девять человек выздоровели. Помимо Калининграда инфицированные выявлены в Балтийске и Зеленоградске.
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