В список пострадавших из-за коронавируса отраслей включили кинотеатры и стоматологии

В список пострадавших из-за коронавируса отраслей включили кинотеатры и стоматологии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса COVID-19. В список включили кинотеатры и стоматологии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Первоначальный перечень пострадавших отраслей был утверждён главой кабмина 6 апреля. В список вошло девять сфер, в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги.

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