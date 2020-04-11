В список пострадавших из-за коронавируса отраслей включили кинотеатры и стоматологии

Правительство расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса COVID-19. В список включили кинотеатры и стоматологии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Первоначальный перечень пострадавших отраслей был утверждён главой кабмина 6 апреля. В список вошло девять сфер, в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги.
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