Эксперты: экономика России вернется к докризисному уровню не раньше 2021 года

Эксперты: экономика России вернется к докризисному уровню не раньше 2021 года
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Российская экономика вернется к докризисным показателям во втором квартале следующего года при оптимистичном сценарии, в случае же реализации пессимистичного сценария восстановление ВВП РФ ждет лишь в 2023 году, говорится в отчете консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику», которое имеется в распоряжении ТАСС.

Экономисты McKinsey спрогнозировали влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику. Ситуация может развиваться по двум сценариям: оптимистичному — «Сдерживание вируса» и пессимистичному — «Отложенное восстановление».

Если события будут развиваться по первому сценарию, то, по прогнозам McKinsey, падение ВВП РФ по итогам 2020 года составит 3,8%, а к докризисным значениям он вернется во втором квартале 2021 года. В случае реализации второго сценария ВВП РФ в текущем году упадет на 10,2% и восстановится лишь во втором квартале 2023 года.

«Общее падение ВВП РФ в 2020 году может составить от 3,8% до 10,2%. Основной эффект — падение потребления и инвестиций», — говорится в материалах McKinsey. Для минимизации эффекта на экономику необходима оперативная реакция государства, отмечают экономисты. «Потенциальный пакет мер должен быть направлен, прежде всего, на поддержание потребительского спроса и инвестиций», — говорится в отчете.

Экономисты указывают, что при эффективном контроле российских властей за распространением вируса рост безработицы будет носить краткосрочный характер, в противном же случае безработица составит более 8% при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах.

Промпроизводство также ожидает серьезный спад в среднесрочной перспективе, если властям не удастся остановить эпидемию. «Эффективный контроль за распространением вируса позволит нивелировать снижение промышленного производства в I квартале 2021 года. При продолжительном распространении эпидемии спад промышленного производства может достичь 17% в I квартале 2021 года относительно докризисного уровня и составить 6,6% в среднем за 2020 год», — говорится в отчете. 

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