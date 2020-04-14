13 заявок бизнеса области на льготные кредиты одобрили, 2 вернули на доработку

Калининградские компании подали около 120 заявок на получение льготных кредитов под 0,1%. В понедельник наблюдательный совет одобрил 13 из них и два пакета документов вернул на доработку. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Общая сумма поддержки, которую получают первые участники программы, составляет более 37 млн рублей. Суммы займов варьируются от 315 тыс. рублей до максимально возможных по условиям программы 10 млн.

«Среди тех, кому мы подтвердили предоставление льготного займа, — компании пищевой отрасли, туристические агентства и гостиницы, производство мебели. Одобрена заявка стоматологического кабинета. Денежную поддержку получит компания, которая занималась перевозкой пассажиров в аэропорт», — приводит пресс-служба слова руководителя областного Центра поддержки предпринимательства Кирилла Лило.

Средства займа могут быть направлены на финансирование текущих расходов предприятия: выплату зарплаты, аренды, оплату текущих платежей по кредитам и лизингу, налогов, покупку сырья, материалов и других расходов. Займ предоставляется на 12 месяцев, но в случае продления кризисной ситуации, Центр поддержки предпринимательства готов рассмотреть возможность увеличения срока возврата.

«Максимальная сумма займа определена в 10 миллионов рублей, но она не может быть более 4,5 среднемесячных фондов оплаты труда по итогам 2019 года. Половину суммы займа требуется направить на оплату труда, обязуясь сохранить не менее 75% среднесписочной численности работников в 2020 года относительно 2019 года», — пояснил Лило.