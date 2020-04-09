«Общий пакет мер» поддержки экономики Калининградской области оценили в 752 млн

«Общий пакет мер» поддержки экономики Калининградской области оценили в 752 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области готово направить на поддержку экономики региона в условиях кризиса 752 млн руб. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов 8 апреля во время онлайн-совещания президента Владимира Путина с главами субъектов. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Общий пакет этих мер мы оцениваем в 752 миллиона рублей. Что мы делаем? Предоставляем льготные займы субъектам МСП под 0,1 процента годовых, предоставляем льготные займы промышленным предприятиям, которые тоже, к сожалению, страдают от пандемии коронавируса. И специально выделили 100 миллионов рублей на выплаты, как Глеб Сергеевич Никитин (губернатор Нижегородской области — прим. „Нового Калининграда“) сейчас говорил, примерно такая же у нас схема: микропредприятиям до 15 человек мы просто впрямую субсидируем их расходы. То есть если индивидуальный предприниматель показывает деятельность, если у него не нулевая отчётность и он работает один, то мы выплачиваем ему 15 тысяч рублей. Если у него два сотрудника хотя бы и затраты на аренду, мы вместо ЖКХ аренду оплачиваем, потому что много вопросов у нас именно по этому направлению, мы выплачиваем где-то 35 тысяч рублей. И если у предпринимателя до 15 человек и плюс ещё расходы на аренду, 100 тысяч рублей мы таким предпринимателям выплачиваем. И много других мер, сейчас я на них особо останавливаться не буду».

Отметим, большая часть сумму из «общего пакета» направляется на займы, которые бизнес должен будет вернуть.

Напомним, на этом же совещании Алиханов выступил против того, чтобы помогать «замороженному» гостиничному бизнесу с выплатами зарплат. Чиновник предложил вовлекать оставшихся без работы сотрудников в другие сферы деятельности.

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