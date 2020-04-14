Областные власти обещают выплачивать субсидии микробизнесу в течение 3 дней

Выплата субсидий на оплату аренды и выплату зарплат сотрудникам будет проводиться в течение трех дней с момента подписания соглашения о выплате субсидии с предпринимателем. Об этом во вторник, 14 апреля заявила минситр социальной политики и труда области Анжелика Майстер в ходе эфира в Facebook.



Речь идет о разовой выплате в размере 15 тыс. руб. на компанию, плюс по 5 тыс. руб. на каждого наемного работника и 10 тыс. на выплату арендных платежей, но в общей сложности не более 100 тыс. руб.

На данный вид поддержки смогут претендовать только наиболее пострадавшие отрасли, то есть микробизнес из сферы туризма, культуры, спорта или, например, парикмахерские, уточнила Майстер.