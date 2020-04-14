Главное о коронавирусе во вторник, 14 апреля

С четверга, 16 апреля, жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов. Установленные формы справок опубликованы на сайте областного правительства. Работодатели, осуществляющие оформление справок, в срок до 16 апреля должны направить в оперативный штаб информацию о количестве работников.



В Калининградской области за последние сутки выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У двоих из пяти новых заболевших коронавирусом в регионе инфекция выявлена при обращении за медицинской помощью, диагностирована пневмония. У троих инфицирование выявлено при активном обследовании. Общее число заразившихся в регионе достигло 79.

Также за сутки в регионе выписали 8 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 24. По состоянию на 14 апреля на COVID-19 обследовано 8200 человек, под медицинским наблюдением остаются 680 человек (+257 человек за сутки), в том числе 19 в обсерваторе в Светлогорске.

Завершать учебный год досрочно для 1-8 классов общеобразовательных школ по примеру Хабаровского края в Калининградской области не планируется. «Потому что потом все равно придется компенсировать этот объем учебной нагрузки, который увеличить все равно в следующем году не получится до бесконечности», — сказала региональный министр образования Светлана Трусенева.

Калининградские школьники продолжат учиться дистанционно минимум до 30 апреля. Однако часть школ все же приняла решение досрочно завершить обучение по ряду предметов. В их числе — музыка, ОБЖ, рисование. Чтобы помочь с «домашним» обучением многодетным семьям, туда с 20 апреля собираются направлять «тьюторов» из числа студентов педагогических направлений Балтийского федерального университета и черняховского Педагогического колледжа.

Правительство Калининградской области решило на «ближайшие месяцы» отложить внедрение ранее анонсировавшейся системы продуктовых карточек. «Основная причина — необходимость дополнительно проработать механизмы реализации средств с этих карт в муниципалитетах, где нет или незначительное количество сетевых магазинов, плюс скорость производства и распространения этих карт», — сообщил глава правительственной пресс-службы Дмитрий Лысков. В результате было решено вернуться к идее доплаты к пособию по безработице.

Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в Россию из ЮАР не может вернуться врач барка «Седов» Елена Эчкенко. Женщина получила травму позвоночника во время плавания и была списана на берег в Кейптауне, где ей сделали операцию. По словам ректора КГТУ Владимира Волкогона, сейчас прорабатывается вопрос о продлении пребывания Эчкенко в госпитале или ее размещении в гостинице под присмотром консульства до решения вопроса о возвращении.

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