В России снизились цены на бензин

В России по итогам прошедшей недели незначительно снизились розничные цены на бензин, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).



Так, АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Наибольшее снижение отмечено в Сибири — на 23 копейки до 40,73 рубля за литр, на Урале — на пять копеек до 41,84 рубля, на Дальнем Востоке — на пять копеек до 47,89 рубля, на Северном Кавказе — на три копейки до 44,05 рубля, в Приволжском федеральном округе — на три копейки до 42,26 рубля, в Центральном — на две копейки до 42,72 рубля, в Южном — на две копейки до 43,92 рубля, в Северо-Западном — на одну копейку до 43,15 рубля.

Средняя цена АИ-95 снизилась в семи федеральных округах и стабилизировалась в одном. В Сибири бензин подешевел на 13 копеек до уровня 43,26 рубля за литр, на Дальнем Востоке — на семь копеек до 50,11 рубля, на Урале — на четыре копейки до 44,80 рубля, на юге России — на три копейки до 47,71 рубля, на Северном Кавказе — на три копейки до 46,93 рубля, в центральной России —на две копейки до 46,03 рубля, в Поволжье — на одну копейку до 45,22 рубля. В СЗФО цена АИ-95 не изменилась и составила 46,18 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки — до 43,04 рубля за литр, АИ-95 — на три копейки — до 46,10 рубля. При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля.