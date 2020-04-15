Глава РФ намерен выделить 23 млрд на «экстренную» поддержку российских авиакомпаний

На поддержку российских авиакомпаний, несущих убытки в условиях пандемии коронавируса, из федерального бюджета будет направлено более 23 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении перед дистанционным совещанием с кабмином.

Мы знаем, с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на выплату заработных плат, на пополнение оборотных средств, оплату стоянки воздушных судов», — уточнил Путин.

Отдельно президент подчеркнул, что правительство продолжит обсуждать дополнительные меры поддержки и искать новые решения для всех отраслей российской экономики. «Завтра мы посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей», — пообещал Путин.