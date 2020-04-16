Глава Минэкономразвития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом. Об этом пишет «Коммерсант».



В эфире «Первого канала» на вопрос Владимира Познера, есть ли хоть минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году, он ответил: «Нет». Решетников напомнил, что Россия также сталкивалась с серьёзными кризисами в 2008 и 2014 годах.

«Экономика развивается циклично, и в общем то, что сейчас происходит, оно, конечно, осложняется рядом таких существенных факторов, в первую очередь, мирового характера. Но в то же время российская экономика накопила опыт борьбы с этими кризисами, и я думаю, что мы... Я не думаю, я уверен, что мы пройдём это испытание», — сказал глава Минэкономики.

Он согласился, что текущая ситуация является серьёзным шоком, но комментировать возможные потери для экономики из-за пандемии не стал. «Я придерживаюсь того, что пока публично выходить с прогнозами и оценками преждевременно», — пояснил Максим Решетников.