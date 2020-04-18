Музеи и зоопарки внесли в список отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии

В России расширен список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса. В перечень включили музеи и зоопарки. Об э том сообщает «Коммерсант».

Также в перечне появился раздел, посвященный розничной торговле непродовольственными товарами. В него вошла торговля: автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, автозапчастями и другими товарами для авто; информационным и коммуникационным оборудованием; товарами культурно-развлекательного назначения; текстилем, одеждой и обувью; торговля на рынках.

Как напоминает информагентство, первоначальный список пострадавших отраслей был утвержден правительством 6 апреля. В перечень вошло девять сфер, в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, бытовые услуги. Позднее список дополнили кинотеатрами и стоматологиями.