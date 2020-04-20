На предприятии с иностранными инвестициями в Калининграде начался пикет работников (фото)

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На швейном предприятии «ТУП-Калининград» с немецкими инвестициями началась массовая уличная акция. В стихийном пикете принимают участие около 70 человек. Они призывают арендодателя включить на предприятии электроэнергию.

Как пояснил «Новому Калининграду» представитель «ТУП-Калининград», суть проблемы состоит в том, что компания была лишена возможности работать из-за мер властей по борьбе с коронавирусом до 11 апреля и не смогла выплатить полный объем арендной платы, выставленный ей арендодателем и номинированный в евро. На данный момент компания перечислила порядка половины заявленной арендной платы, но не может продолжать работу из-за разногласий с арендодателем. По словам сотрудников, арендодатель отключил на предприятии электроэнергию и заблокировал входы на склад погрузчиком и контейнером.

Компания «ТУП-Калининград» ранее называлась «Граммер-Калининград» и занимается пошивом салонов для немецких автомобилей. Она начала работу в Калининграде в 1998 году. Сейчас на предприятии работают порядка 200 человек.

Калининградский юрист Андрей Андреев, представившийся представителем арендодателя, сообщил «Новому Калининграду», что производственные помещения предприятия сейчас обесточены в связи необходимостью ремонта электропроводки.

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