Цена американской нефти опустилась до 1 доллара

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть американской марки WTI (West Texas Intermediate) упала на 94,66%, до $1 за баррель по состоянию на 20:34 мск. Об этом сообщает РБК.

Цены на американскую нефть снижаются в понедельник на опасениях дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ. Это самое сильное однодневное падение в биржевой истории торгов. По мнению аналитиков, распродажа на рынке сырья была усилена истечением срока действия ближайшего нефтяного контракта. Срок майского контракта истекает 21 апреля.

Запасы сырья на крупнейшем американском нефтяном терминале в Кушинге, штат Оклахома, выросли до 55 млн баррелей. Максимальный объем для хранения нефти составляет около 76 млн баррелей, и при текущей скорости пополнения к середине мая он может быть полностью заполнен.