В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции до конца майских праздников

Ограничительные меры, которые российские власти ввели для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Об этом сообщает в среду, 22 апреля, РИА «Новости».



«Если мы посмотрим, в других странах, где уже четкие тенденции к снижению [числа заразившихся], не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются», — заявил он. Медик подчеркнул, что говорить о том, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости COVID-19, еще слишком рано. «Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%. <...> Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения», — добавил Брико.

По его словам, уровень смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России составляет 0,8 процента, а «в Москве еще ниже, чем в целом по стране».

По данным Ропотребнадзора, по состоянию на утро среды в мире насчитывалось 2 млн 554 тыс. инфицированных коронавирусом.

В России выявлено 57,9 тыс. таких случаев. По темпам распространения коронавируса страна находится на втором месте в мире после США.