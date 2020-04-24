﻿ Глава Калининграда: выручка перевозчиков упала в разы, им нужна серьезная помощь

Из-за пандемии коронавируса доходы «Калининград-ГорТранса» и частных перевозчиков упали в разы. Власти областного центра решают вопрос, как им помочь. Об этом в пятницу, 24 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил глава горадминистрации Алексей Силанов.

«Ситуация достаточно сложная, я вам приведу конкретную цифру, — заявил Силанов. — Пока городской «Калининград-ГорТранс» да и частные перевозчики нуждаются в серьезной нашей поддержке. Если в благополучной эпидемиологической ситуации у нас выручка автобусов «Гортранса» составляла порядка 2 миллионов рублей в день, то сегодня она составляет 400-450 тысяч рублей, а в выходные дни вообще — 200-250 тысяч.

При этом чиновник напомним, что «Калининград-ГорТранс» и до кризиса дотировался из бюджета города. «Поэтому сейчас очень важно обеспечить устойчивую работу нашего муниципального предприятия ну и, конечно, поддержать наших частных перевозчиков для того, чтобы система общественного транспорта работала», — добавил глава города.