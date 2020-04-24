Калининградцам, пострадавшим от «коронавирусного» кризиса, планируют выплатить по 5000

Власти Калининградской области намерены разово выплатить по 5 тысяч рублей семьям и одиноким гражданам, оказавшимся в трудной ситуации на фоне пандемии коронавируса. На эти цели из резервного фонда выделяется 10 млн рублей. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.



Право на получение выплаты имеют жители региона, не стоящие на учёте в Центре занятости, если у них доход за предыдущий месяц составляет меньше прожиточного минимума на одного человека. Получить деньги можно через Центр социальной поддержки населения. Для этого до 1 июля необходимо предоставить в Центр соцподдержки заявление, паспорт, документы о составе семьи и справки об остатках денежных средств на счетах.

Выплата не предоставляется, если сумма на счетах всей семьи в общей массе на последний день предшествующего обращению месяца превышает прожиточный минимум на человека. Также деньги не дадут, если в предыдущем месяце объём движения средств по вкладам превысил 200% прожиточного минимума на человека.