Власти региона рассчитывают на скорый рейс из Лас-Пальмаса для калининградских моряков

Власти региона рассчитывают на скорый рейс из Лас-Пальмаса для калининградских моряков
Антон Алиханов, Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти региона рассчитывают, что в ближайшее время будет организован рейс из испанского Лас-Пальмаса для застрявших" там калининградских моряков. Об этом сообщил на на брифинге в пятницу, 24 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда»

По словам Алиханова, по этому поводу было направлено несколько обращений в федеральный оперативный штаб. «Надеемся в ближайшее время у нас будет рейс из Лас-Пальмаса, там большая часть калининградцы, но есть и другие регионы. Те моряки, которые из других регионов, они будут в обсерваторе до момента отлета», — пояснил губернатор.

Порт Лас-Пальмаса в настоящее время не могут покинуть сто моряков из Калининграда и 70 представителей других регионов России.

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