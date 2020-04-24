Власти региона рассчитывают на скорый рейс из Лас-Пальмаса для калининградских моряков

Власти региона рассчитывают, что в ближайшее время будет организован рейс из испанского Лас-Пальмаса для застрявших" там калининградских моряков. Об этом сообщил на на брифинге в пятницу, 24 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда»



По словам Алиханова, по этому поводу было направлено несколько обращений в федеральный оперативный штаб. «Надеемся в ближайшее время у нас будет рейс из Лас-Пальмаса, там большая часть калининградцы, но есть и другие регионы. Те моряки, которые из других регионов, они будут в обсерваторе до момента отлета», — пояснил губернатор.