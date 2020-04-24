Власти рассматривают возможность налогового вычета для добросовестных арендодателей

Региональные власти прорабатывают вопрос о дополнительных налоговых вычетов для собственников помещений, которые дают арендаторам «каникулы» по арендной плате на период вынужденного простоя. Об этом журналистам в пятницу, 24 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Глава региона напомнил, что арендодатели должны предоставлять отсрочки по оплате аренды до октября согласно федеральному законодательству.

«Если это будет необходимо, мы просто пока анализируем, насколько это будет нужно, мы будем стимулировать в том числе добросовестных арендодателей. Чуть позже планируем принять решение, во всяком случае рассматриваем такую возможность, для тех, кто дал арендные каникулы (не просто отсрочку, а каникулы) на период, когда их арендаторы были закрыты, мы дадим им вычет по налогу на имущество в размере 50% от объема скидки, которая получилась благодаря этому снижению. Есть нормальные, хорошие арендодатели, которые правильно себя ведут. Дают скидки 80-90%. <...> Нормальный арендодатель понимает, что если он не сделает этого, то скорее всего к нему просто никто не заедет уже», — сказал Алиханов.