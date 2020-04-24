В больницах, куда направляют пациентов с коронавирусом, есть 59 аппаратов ИВЛ

В региональных больницах, куда поступают больные с подтвержденным или предполагаемым коронавирусом, находятся в общей сложности 59 аппаратов ИВЛ. Остальные находятся в других больницах и будут переброшены в «коронавирусные» только в случае необходимости. Об этом журналистам на брифинге в пятницу сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Еще 98 аппаратов ИВЛ находится по региону, это рабочие, нормальные, которые сейчас подключены. Ещё 16 в ремонте, они будут подключены в течение недели, нескольких дней. Еще дополнительные везутся. Вот эти 98, о которых я говорю, мы их могли бы перевести сейчас в „ковидовские“ больницы и сказать: у нас 100% выполнение. Смысла в этом я большого не вижу. Мы небольшой регион, ИВЛ это аппарат розеточный — вынули из розетки, загрузили, отвезли, вставили в розетку и он работает. Это не что-то, что нужно монтировать долго. Если вдруг я переместил бы все эти ИВЛы в эти больницы, а у нас не дай Бог произошла бы какая-то авария или ситуация, которая потребовала бы этих ИВЛов условно в Озерске, Нестерове или Краснознаменске, а у нас там их нету, это может привести к печальным последствиям», — пояснил губернатор.

В ближайшее время в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, должны привести 13 новых аппаратов, пять из которых куплены за региональный счет, и 8 — за федеральный. «И вот еще 500 млн мы выделили, там в том числе и ИВЛ и другие аппараты для поддержания кислорода для больных», — сказал Алиханов. Он также отметил, что количество аппаратов ИВЛ в «коронавирусных» больницах планируется довести до «ста с лишним».