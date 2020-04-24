Министр экономики: из-за пандемии Россия теряет около 100 млрд рублей в день

Российская экономика из-за пандемии коронавируса теряет в день около 100 млрд рублей. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передаёт «Российская газета».



Министр подчеркнул, что меры поддержки российской экономики сопоставимы с мерами других стран, но спрогнозировал, что дефицит бюджета в 2020 году может составить до 5% ВВП.

Как напоминает издание, ранее главный экономист правительства спрогнозировал, что отечественная экономика после пандемии коронавируса COVID-19 будет восстанавливаться очень постепенно, «отскока» ожидать не стоит.

«И карантинные меры — очень многие эксперты сейчас говорят, что они должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений», — добавил министр.