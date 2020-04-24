С 10 до 18: власти опубликовали требования к работе магазинов в Калининграде

Торговые центры в Калининградской области после открытия 29 апреля смогут работать только с 10:00 до 18:00. Об этом сказано в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации. В праздничные дни, а также по суббота и воскресеньям торговые центры и торговые комплексы должны быть закрыты.



Также ежедневно перед открытием в непродовольственных магазинах необходимо проводить дезинфекцию и измерять температуру всех сотрудников. При входе в магазин должно быть место для обработки рук антисептиком. Посетители смогут попасть внутрь только в маске и перчатках. Те же средства индивидуальной защиты обязаны носить сотрудники магазинов (и менять их каждые три часа).

На 50 кв. метров площади торгового объекта может находиться только один покупатель. Если площадь магазина меньше 50 кв. метров, то внутри всего может быть только один покупатель. У кассы должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции в 1,5 метра.

Сотрудникам запрещается обедать на рабочем месте. Для приёма пищи должно быть организовано отдельное место с возможностью помыть руки и обработать их антисептиком. Сотрудники из групп риска (старше 65 лет, со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями) должны быть отстранены от работы.

После каждого клиента сотрудники обязаны обрабатывать все контактные поверхности у кассы. Каждые два часа помещение должно проветриваться. Также в магазине должно постоянно проводиться обеззараживание воздуха.