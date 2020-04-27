Областные власти одобрили 13 заявок на помощь пострадавшему микробизнесу

Областные власти одобрили 13 заявок на помощь пострадавшему микробизнесу
Новый Калининград
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На данный момент одобрены 13 заявок на выплату субсидий пострадавшему от пандемии коронавируса микробизнесу. Деньги заявители пока не получили, но они должны поступить на их счета «в ближайшее время». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Суммы запрошенных средств по одобренным заявкам не уточняются. Они могут составлять от 15 до 100 тыс руб. (в зависимости от числа работников). На одного наемного работника предусмотрено 5 тыс. руб.

Общее количество заявок, поступивших на выплату данной субсидии, превысило тысячу.

Власти объявили о запуске механизма субсидирования полторы недели назад, 16 апреля.

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