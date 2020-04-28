ТПП: больше половины предпринимателей не смогли получить господдержку

Больше половины предпринимателей в России не смогли получить обещанную государством поддержку. Как сообщает «Интерфакс», об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Торгово-промышленная палата с 20 по 27 апреля среди 21 600 бизнесменов в 83 регионах.

Исследование показало, что более 50% опрошенных бизнесменов не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей. Как отмечают в ТТП, банки отказали трети респондентов в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых займов, не объясняя причины. Такая ситуация наблюдается практически в 75 регионах, большинство претензий получено на работу Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, Тинькофф банка, Сбербанка, отмечает информагентство.

«Около 50% предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив её роста», — указали в ТПП.

Опрос также показал, что 26% бизнесменов перевели часть персонала на удалённый режим. Еще 21% респондентов отправили часть сотрудников в отпуск за свой счёт, 14% — снизили работникам зарплату, отменив премии. 11% опрошенных сообщили, что уволили часть людей, ещё 10% сохранили основную часть работников, но избавились от вспомогательного персонала, а 8% предпринимателей пообещали, что будут увольнять всех сотрудников.

Ранее в правительстве Калининградской области сообщили, что власти одобрили 13 заявок на выплату субсидий пострадавшему от пандемии коронавируса микробизнесу. Деньги заявители пока не получили, но они должны поступить на их счета «в ближайшее время».