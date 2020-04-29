Главное о коронавирусе в среду, 29 апреля

В Калининградской области выявили 23 новых случая коронавируса, больше половины из них протекали без симптомов — их обнаружили при активном обследовании людей, которые находились в тесном контакте с ранее заболевшими. По состоянию на среду, 29 апреля, общее количество случаев заражения в регионе достигло 326, три человека скончались, 73 — выздоровели. В целом по России зарегистрировано уже 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах.

Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области продлён до 11 мая. Согласно новому постановлению регионального правительства, домашний режим сохраняется для всех жителей независимо от возраста. Подросткам до 14 лет по-прежнему запрещено выходить на улицу без сопровождения взрослых. Дополнительно в правительстве проинформировали, что детские лагеря откроют не раньше 1 июля, длительность смен, возможно, сократят.

Со среды в регионе разрешили возобновить работу непродовольственным магазинам с отдельным входом. Доехать до них можно на личном автомобиле или на такси — в общественном транспорте пока по-прежнему допустимо передвигаться только на работу при наличии справки. В первый день послаблений перед строительными гипермаркетами образовались внушительные очереди. При этом далеко не все покупатели соблюдают требование об обязательном ношении медицинской маски в общественных местах.

В России продлили ограничения на въезд для иностранцев. Как уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такие меры сохранятся до тех пор, «пока борьба с инфекцией не будет завершена». Региональные власти сообщили, что для пассажиров, прибывающих в аэропорт «Храброво», планируют продлить до 1 июня требование об обязательном двухнедельном карантине.

В то же время в соседних республиках продолжают ослаблять ограничения, установленные в рамках борьбы с COVID-19. В Литве власти приняли решение о возобновлении авиасообщения с 10 мая. С завтрашнего дня в стране хотят открыть все торговые места, включая рынки, а с 4 мая — разрешить небольшие мероприятия на открытых пространствах. В Польше с 4 мая возобновят работу отели и торговые центры.