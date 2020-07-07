В России после самоизоляции закрылось каждое пятое предприятие

В России после самоизоляции закрылось каждое пятое предприятие
Виталий Невар / Новый Калининград
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Менее половины предпринимателей России заявили о том, что их бизнес начал работу после мер самоизоляции, вызванных пандемией COVID-19. Это следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», передает во вторник ТАСС.

«В настоящее время 48% предпринимателей заявили о том, что их бизнес уже начал работу. Восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать 32% бизнесов, окончательно закрыты — 13%, в стадии закрытия — 7%», — говорится в исследовании.

О наличии плана действий по восстановлению деятельности заявили 37% предпринимателей, еще 40% пока наблюдают за ситуацией, а у 23% никакого плана нет. Большинство (73%) опрошенных для восстановления деятельности планируют работать с населением, а 28% — с другими компаниями. Участвовать в госзакупках намереваются 19% предпринимателей. Свыше трети (37%) бизнесменов полагают, что на восстановление бизнеса у них уйдет от полугода до года. Еще четверть (27%) рассчитывают восстановиться за один-два года, а 19% — за срок от трех до шести месяцев.

В качестве финансовых инструментов для восстановления почти половина (47%) предпринимателей планирует использовать банковские кредиты, 34% — собственные накопления, 31% собирается получить субсидии и льготные кредиты через инфраструктуру поддержки бизнеса.

Проект «Бизнес-барометр страны» призван через проведение опросов измерять настроения бизнеса и масштабы проблем в регионах в период пандемии нового коронавируса. В опросе приняли участие 26,8 тыс. предпринимателей из 83 субъектов РФ, 98% которых относятся к микро-, малому или среднему бизнесу.

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