Прибыльность калининградской промышленности в первом полугодии рухнула в 10 раз

Прибыльность калининградской промышленности в первом полугодии рухнула в 10 раз
Новый Калининград
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По итогам первого полугодия суммарный финансовый результат калининградской обрабатывающей промышленности (суммарная прибыль минус суммарный убыток) составил 9% от уровня аналогичного периода 2019 года, то есть сократился более чем в 10 раз. Такие данные приводит Калининградстат.

В целом финансовый результат калининградской экономики в первом полугодии сократился втрое. Падение было по всем направлениям бизнеса за исключением сельского хозяйства (там финансовый результат вырос вдвое до 2,1 млрд руб.) и " профессиональной, научной и технической" деятельности.

В торговле суммарная прибыль сократилась на треть, в добыче полезных ископаемых и в сфере культуры, спорта и развлечений — вдвое, в логистике — в пять раз.

Калининградская сфера гостеприимства (вместе с ресторанным бизнесом), по данным Калининградстата, по итогам первого полугодия показала суммарный убыток 56 млн руб.

В данной статистике не учитывается малый бизнес, банки, страховые организаций, а также государственные и муниципальные учреждения.

Напомним, что в первом полугодии 2020 года, несмотря на кризис обусловленный борьбой с коронавирусом, в областную казну поступило 6,6 млрд руб. налога на прибыль, что почти на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Рост сборов налога на прибыль обеспечен разовым платежом в мае «одного из крупнейших налогоплательщиков региона».

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