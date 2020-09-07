Прибыльность калининградской промышленности в первом полугодии рухнула в 10 раз

По итогам первого полугодия суммарный финансовый результат калининградской обрабатывающей промышленности (суммарная прибыль минус суммарный убыток) составил 9% от уровня аналогичного периода 2019 года, то есть сократился более чем в 10 раз. Такие данные приводит Калининградстат.



В целом финансовый результат калининградской экономики в первом полугодии сократился втрое. Падение было по всем направлениям бизнеса за исключением сельского хозяйства (там финансовый результат вырос вдвое до 2,1 млрд руб.) и " профессиональной, научной и технической" деятельности.

В торговле суммарная прибыль сократилась на треть, в добыче полезных ископаемых и в сфере культуры, спорта и развлечений — вдвое, в логистике — в пять раз.

Калининградская сфера гостеприимства (вместе с ресторанным бизнесом), по данным Калининградстата, по итогам первого полугодия показала суммарный убыток 56 млн руб.

В данной статистике не учитывается малый бизнес, банки, страховые организаций, а также государственные и муниципальные учреждения.