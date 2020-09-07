Инвестиции в калининградскую торговлю и сельское хозяйство упали на треть

По итогам первого полугодия суммарный объем инвестиций сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Падение происходит на фоне низкой базы минувшего года — в первом полугодии 2019 года сокращение инвестиций к 2018 году составляло 49%. Такие данные приводит Калининградстат.



Сильное падение в этом году фиксируется по инвестициям в добычу полезных ископаемых (-64%), торговлю (-36%) и сельское хозяйство (-34%). Инвестиции в обрабатывающие производства сокращаются на 3,2%.

Падение в вышеупомянутых отраслях компенсируется вложениями в энергетику и логистику — рост, соответственно, 10 и 15%, а также вложениями в строительство в бюджетных отраслях. При этом инвестиции в логистику и энергетику составляют по итогам полугодия соответственно 5,8 и 7,1 млрд руб., при инвестициях в обрабатывающие производства 2,3 млрд руб., в сельское хозяйство — 1,3 млрд руб. и добычу полезных ископаемых — 1 млрд руб.