Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло

Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В России возникла вероятность быстрого роста цен на подсолнечное масло из-за неурожая подсолнечника. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитический центр «Совэкон».

По данным аналитиков, в 2020 году урожай должен составить 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Котировки на сырье «начнут расти взрывными темпами». По итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника, по данным экспертов, составила 22,5 тысячи рублей за тонну, в перспективе она может вырасти как минимум на 20%.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter