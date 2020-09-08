Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло

В России возникла вероятность быстрого роста цен на подсолнечное масло из-за неурожая подсолнечника. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитический центр «Совэкон».

По данным аналитиков, в 2020 году урожай должен составить 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Котировки на сырье «начнут расти взрывными темпами». По итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника, по данным экспертов, составила 22,5 тысячи рублей за тонну, в перспективе она может вырасти как минимум на 20%.