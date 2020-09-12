Власти РФ выделяет дополнительно 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице, пишет в субботу, 12 сентября, РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что правительство предоставит порядка 20 млрд рублей регионам для выплат безработным. До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки.
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