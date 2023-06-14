Алиханов: ежемесячные потери от ограничения транзита через Литву составляют 900-980 млн рублей

Ущерб Калининградской области от ограничения транзита через Литву составляет 900-980 миллионов рублей в месяц. Такую оценку привел РИА Новости губернатор Антон Алиханов.



«Оценки наших ежемесячных потерь — 900-980 миллионов рублей допрасходов, которые мы несём в связи с этими действиями», — цитирует агентство Алиханова.

Проблемы с транзитом в Калининградскую область начались в июне, когда Литва отказалась пропускать грузы, попавшие под санкции Евросоюза. После разъяснения Еврокомиссии о том, что калининградский транзит не должен ограничиваться при контроле за грузами, ограничения на транзит товаров железной дорогой были сняты при условии, что они не будут превышать квоты. Ограничения на перевозки попавших под санкции товаров автотранспортом сохранились.