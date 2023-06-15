Омбудсмен: среди главных проблем бизнеса региона в 2022 году — логистика и частичная мобилизация

Главным проблемами калининградского бизнеса в 2022 году стали логистика, внешние санкции и частичная мобилизация. Об этом сообщила бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова, выступая с докладом на заседании комитета по экономической политике областного заксобрания в среду, 14 июня.



Она отметила, что больше всего сложностей было связано с нехваткой мощностей на морских линиях. «У малого бизнеса, самого маленького, вызвала очень большую проблему необходимость очень резкого перехода со стандартных автоперевозок на морское сообщение. Это сложно, и, естественно, это дорого. Мы понимаем, что необходимо дальнейшее расширение института субсидирования, который отчасти есть, но пока еще не столь совершенен, как хотелось нашему бизнесу. И отдельная тематика — это проблема отрасли региональных автоперевозок, особенно небольших компаний», — отметила Нижегородова.

По ее словам, предприниматели также испытывали проблемы в связи с санкциями и частичной мобилизацией. «Бизнес переживал за своих сотрудников», — пояснила омбудсмен.

Наряду с этим среди наиболее острых проблем калининградских предпринимателей она отметила высокую налоговую нагрузку, тарифы, в частности — на электроэнергию и вывоз ТБО, и таможенные барьеры. «На первый план в прошлом году выходит проблема таможенной идентификации товаров. Бизнес, особенно маленький, жаловался на то, что невозможно вывезти товар из региона, не пройдя очень сложную, затратную, а иногда и неисполнимую процедуру идентификации. Часть упрощений уже была сделана — в части моря и воздуха — в прошлом году. Но мы видим, что упрощать идентификацию необходимо и дальше», — добавила Светлана Нижегородова.