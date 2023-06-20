Порембский: в регионе госконтракты в 2022 году подорожали на 7,4 млрд рублей

Исполнение госконтрактов в Калининградской области в 2022 году подорожало на 7,4 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов региона Виктор Порембский вступая с докладом на профильном комитете заксобрания во вторник, 20 июня.



«На реализацию бюджетных инвестиций существенное влияние в прошлом году оказали изменения в экономике. По 26 объектам было принято решение об увеличении цены контракта на общую сумму 7,4 млрд рублей. В том числе, за счет областного бюджета — на сумму 3,9 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей обеспечены финансированием в прошлом году и 655 млн перешли на текущий год», — рассказал Порембский.