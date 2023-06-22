Антон Алиханов объяснил, почему страны Индостана не покупают янтарь в Калининграде

Губернатор Антон Алиханов объяснил, почему Индия и многие ее соседи не хотят покупать янтарь напрямую в Калининграде. Своими мыслями глава региона поделился с журналистами в четверг, 22 июня, на Amberforum-2023.



«Индусы и другие страны Индостана почему-то привыкли покупать в Китае, — заявил Алиханов. — Просто выстроена коммерческая система: китайские производители, китайские магазины, китайские поставщики, на нашем сырье работающие. Говорить „давайте введем пошлину“, и поэтому вдруг у наших ног ляжет индийский рынок, рынок Камбоджи и ряда других стран... Ну, конечно, не ляжет. Для этого нужно выстраивать систему сбыта. Это достаточно сложно».

Напомним, что в августе 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с предложением ввести экспортные пошлины на вывозимый янтарь-сырец.